NIO Aktie News: NIO schießt am Nachmittag hoch

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 7,83 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 5,1 Prozent auf 7,83 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,92 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,71 USD. Zuletzt wechselten 1.801.551 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 16,17 USD markierte der Titel am 05.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 106,51 Prozent. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,00 USD ab. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 11,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

NIO veröffentlichte am 29.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --10,863 CNY je NIO-Aktie.

