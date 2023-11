NIO Aktie News: NIO am Donnerstagvormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 7,08 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:19 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 7,08 EUR zu. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,13 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,02 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.939 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 105,93 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,53 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,84 Prozent.

Am 29.08.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -1,34 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.292,36 CNY US-Dollar umgesetzt.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,863 CNY je NIO-Aktie stehen.

