NIO Aktie News: NIO am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Im Frankfurt-Handel kam die NIO-Aktie um 12:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 9,75 EUR. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 9,77 EUR zu. Bei 9,52 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 9,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.475 NIO-Aktien.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 68,07 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2022 auf bis zu 8,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

NIO gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13.002,10 CNY gegenüber 9.805,30 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -6,586 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

