NIO Aktie News: NIO am Nachmittag leichter

Um 04:22 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 9,48 EUR. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,48 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,52 EUR. Bisher wurden heute 10.640 NIO-Aktien gehandelt.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,52 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 68,94 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,23 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.11.2022 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 13.002,10 CNY gegenüber 9.805,30 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von NIO wird am 23.03.2023 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -6,586 CNY ausweisen wird.

