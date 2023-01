NIO Aktie News: NIO am Dienstagvormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel NIO 9,53 EUR

Das Papier von NIO befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Stuttgart-Handel 0,6 Prozent auf 9,74 EUR ab. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 9,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,48 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 600 Stück gehandelt.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 67,51 Prozent niedriger. Am 24.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,51 Prozent.

NIO ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.002,10 CNY – ein Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.805,30 CNY erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,586 CNY je NIO-Aktie.

