NIO Aktie News: NIO am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von NIO gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 10,79 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 10,71 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,85 EUR. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 16.505 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.06.2022 auf bis zu 23,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 54,28 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,60 EUR am 24.10.2022. Abschläge von 25,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 10.11.2022 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 13.002,10 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 9.805,30 CNY umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2023 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -6,757 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

