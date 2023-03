NIO Aktie News: NIO am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel NIO 8,48 EUR

-1,91% Charts

News

Analysen

Um 12:21 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 8,51 EUR ab. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,31 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,43 EUR. Bisher wurden via Tradegate 61.234 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.06.2022 bei 23,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,93 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.03.2023. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,82 Prozent auf 16.063,50 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte NIO am 31.05.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

2023 dürfte NIO einen Verlust von -6,325 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NYSE-Wert NIO-Aktie fällt: Tesla-Konkurrent NIO macht mehr Umsatz - Verluste aber ausgeweitet

CATL gewährt chinesischen Autobauern Rabatte

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vor dem Wiederaufschwung? Großaktionär Tencent bleibt optimistisch: "Tesla wird uns umhauen"