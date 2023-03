NIO Aktie News: NIO macht am Nachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel NIO 8,89 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 9,39 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 9,41 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,93 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.607.463 NIO-Aktien.

Bei 24,43 USD erreichte der Titel am 28.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 61,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,31 USD fiel das Papier am 02.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 13,00 Prozent sinken.

NIO gewährte am 01.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.063,50 CNY – ein Plus von 63,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 9.805,30 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.05.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 21.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von NIO.

2023 dürfte NIO einen Verlust von -6,325 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com