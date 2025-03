NIO Aktie News: NIO wird am Montagnachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 4,50 USD.

Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,8 Prozent auf 4,50 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 4,41 USD. Bei 4,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 1.589.391 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,64 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 69,78 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

NIO gewährte am 20.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 2,61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,98 Prozent verringert.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2024 einen Verlust in Höhe von -9,605 CNY je Aktie ausweisen dürften.

