NIO Aktie News: NIO verteidigt am Montagmittag Tendenz

Die NIO-Aktie zeigte sich um 11:57 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 9,65 EUR. Die NIO-Aktie legte bis auf 9,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 9,41 EUR. Bei 9,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 31.340 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 58,90 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,20 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NIO ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent auf 16.063,50 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 31.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

