NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag mit Einbußen

NIO im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 4,40 USD nach.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 4,40 USD. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,37 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,45 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 1.055.683 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,17 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 267,50 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 USD. Dieser Wert wurde am 03.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 0,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 05.03.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,81 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,07 CNY erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.103,18 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 16.063,50 CNY eingefahren.

Am 29.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2024 -8,243 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Tesla-Aktie fällt vor Absatzzahlen: Das wird von Tesla erwartet und so schnitt die Konkurrenz ab

Wettbewerb bei E-Autos: US-Regierung will Erfolg von heimischen Autobauern wie Tesla sicherstellen

NIO-Aktie fällt nach gekürzter Absatzprognose