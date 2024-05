NIO Aktie News: NIO tendiert am Freitagnachmittag südwärts

So entwickelt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 5,48 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 5,48 USD. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 5,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,52 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.896.926 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,17 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 195,07 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,61 USD am 23.04.2024. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 51,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 05.03.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,44 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,49 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 2,37 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2,26 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 29.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -8,567 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie haussiert nach Auslieferungszahlen: Li Auto und Xpeng in den Schatten gestellt

NIO-Aktie fester: Xiaomi auf dem Weg zum Break-even - aber NIO nimmt Xiaomi-Kunden ins Visier

Kampf um den Markt: Wie chinesische EV-Hersteller gegen Tesla und Xiaomi antreten wollen