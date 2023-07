NIO Aktie News: NIO steigt am Nachmittag stark

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 6,8 Prozent auf 10,35 USD zu.

Die NIO-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,8 Prozent auf 10,35 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 10,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,15 USD. Bisher wurden via New York 3.105.881 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,27 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 124,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,00 USD. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

NIO gewährte am 09.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,51 CNY gegenüber -0,79 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 10.676,47 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 9.910,59 CNY umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.09.2023 erwartet.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,877 CNY einfahren.

