NIO Aktie News: NIO zieht am Vormittag deutlich an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,4 Prozent auf 9,51 EUR zu.

Das Papier von NIO legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 7,4 Prozent auf 9,51 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,51 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 160.817 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 140,29 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,53 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 31,35 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.06.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,51 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.910,59 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.676,47 CNY ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte NIO am 26.09.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -8,877 CNY je Aktie ausweisen dürften.

