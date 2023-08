NIO Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagnachmittag mit NIO ein

NIO im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 5,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,6 Prozent auf 15,39 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 15,42 USD. Bei 14,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.115.964 NIO-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,73 USD erreichte der Titel am 16.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 47,74 Prozent wieder erreichen. Am 02.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 54,50 Prozent wieder erreichen.

NIO veröffentlichte am 09.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,51 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.676,47 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.910,59 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.09.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,893 CNY je NIO-Aktie.

