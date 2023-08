NIO Aktie News: NIO am Donnerstagvormittag fester

So entwickelt sich NIO

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 13,75 EUR.

Die NIO-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 13,75 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,99 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,75 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 65.395 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,64 EUR. Gewinne von 64,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,53 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 52,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 09.06.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,79 CNY vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.676,47 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 9.910,59 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.09.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,893 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NSYE-Titel NIO-Aktie: NIO stellt mit Juli-Auslieferungen neuen Rekord auf

NIO-Aktie: NIO - Von der Hinterhofgarage zum Weltruhm mit Elektroautos

NIO-Aktie weiter im Turbogang: 39 Prozent Kursplus an der NYSE in einer Woche