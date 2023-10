NIO Aktie News: NIO am Vormittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 8,80 USD.

Das Papier von NIO gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 8,80 USD abwärts. Die NIO-Aktie sank bis auf 8,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,91 USD. Zuletzt wechselten 58.577 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,85 USD. Dieser Kurs wurde am 05.10.2022 erreicht. 91,59 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,01 USD am 02.06.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 20,30 Prozent wieder erreichen.

Am 29.08.2023 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -1,34 CNY je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,77 Prozent auf 8.771,70 CNY. Im Vorjahresviertel hatte NIO 10.292,36 CNY umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NIO am 07.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -10,445 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

