NIO Aktie News: NIO gibt am Donnerstagmittag nach

Die NIO-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 9,64 EUR. Die NIO-Aktie sank bis auf 9,56 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.838 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2021 markierte das Papier bei 38,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Mit Abgaben von 12,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 07.09.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,34 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,42 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 10.292,36 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.448,05 CNY umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 07.11.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -4,567 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

