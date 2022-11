NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Vormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel NIO 9,73 EUR

Die NIO-Aktie musste um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 9,78 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,70 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,96 EUR. Bisher wurden heute 270 NIO-Aktien gehandelt.

Am 08.11.2021 markierte das Papier bei 38,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,72 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.09.2022 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,34 CNY gegenüber -0,42 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.292,36 CNY – ein Plus von 21,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 8.448,05 CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von NIO rechnen Experten am 07.11.2023.

2022 dürfte NIO einen Verlust von -4,581 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Unterschiedliche Philosophien: Wie NIO und Tesla um Kunden im E-Auto-Markt buhlen

Warum Tesla-Konkurrent NIO seine Fahrzeuge in Deutschland nur im Abo anbietet

BYDs Europa-Offensive: Chinesischer Elektroautohersteller dringt in den europäischen Markt vor

