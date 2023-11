NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NIO gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 7,51 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die NIO-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:53 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 7,51 EUR. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 7,62 EUR. Bei 7,38 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 45.372 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,14 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,53 EUR am 01.06.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 13,12 Prozent Luft nach unten.

Am 29.08.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,34 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,77 Prozent zurück. Hier wurden 8.771,70 CNY gegenüber 10.292,36 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -10,700 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

MG, BYD, NIO & Co.: E-Autos aus China werden in Europa beliebter - Gute Qualität zu erschwinglichen Preisen

BYD-Aktie, Tesla-Aktie, NIO-Aktie & Co: Mit diesen Aktien profitieren Investoren vom Batterie-Boom

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Chinesische Verkaufszahlen von Tesla gehen im dritten Quartal deutlich zurück