NIO Aktie News: NIO gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 8,06 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 8,06 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,04 USD. Zuletzt wurden via New York 2.585.857 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 100,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 15,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 29.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,34 CNY erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.771,70 CNY – eine Minderung von 14,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.292,36 CNY eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 07.11.2023 gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,700 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

MG, BYD, NIO & Co.: E-Autos aus China werden in Europa beliebter - Gute Qualität zu erschwinglichen Preisen

BYD-Aktie, Tesla-Aktie, NIO-Aktie & Co: Mit diesen Aktien profitieren Investoren vom Batterie-Boom

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Chinesische Verkaufszahlen von Tesla gehen im dritten Quartal deutlich zurück