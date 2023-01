NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittwochmittag fester

Aktien in diesem Artikel NIO 9,46 EUR

Das Papier von NIO konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,4 Prozent auf 9,43 EUR. Die NIO-Aktie legte bis auf 9,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,52 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 9.157 NIO-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 30,52 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 69,12 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,59 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 10.11.2022 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,36 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.002,10 CNY, während im Vorjahreszeitraum 9.805,30 CNY ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.03.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,586 CNY je NIO-Aktie.

