NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 8,42 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 8,42 USD. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 8,28 USD ein. Bei 8,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 772.983 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 16,17 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 92,04 Prozent wieder erreichen. Bei 7,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 05.12.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -2,28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -2,11 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 19.066,55 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.002,10 CNY umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 21.03.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -10,744 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

