Notierung im Blick

NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag fester

04.02.25 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 4,45 USD.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien NIO 4,33 EUR 0,24 EUR 5,75% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 4,45 USD. Bei 4,47 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 1.720.929 NIO-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Mit einem Zuwachs von 71,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,88 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Am 20.11.2024 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,61 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,63 Mrd. USD umgesetzt worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte NIO am 11.03.2025 präsentieren. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2024 einen Verlust in Höhe von -9,611 CNY ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie 10.000 Euro in Tesla-Aktie, BYD-Aktie & Co. investiert: Welche E-Autobauer an der Börse 2024 am besten performten Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co. Tesla und BYD wollen die Lager leer bekommen: Zahlreiche Jahresend-Aktionen

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com