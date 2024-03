NIO Aktie News: NIO am Nachmittag weit abgeschlagen

NIO im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 6,1 Prozent auf 5,43 USD.

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 6,1 Prozent auf 5,43 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 5,38 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,56 USD. Zuletzt wurden via New York 2.541.943 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,17 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 198,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,30 USD am 06.02.2024. Mit Abgaben von 2,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 05.12.2023 vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,07 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.066,55 CNY, während im Vorjahreszeitraum 16.063,50 CNY ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte NIO am 05.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,566 CNY je NIO-Aktie.

