NIO Aktie News: NIO gibt am Nachmittag ab

04.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 4,19 USD ab.

Die NIO-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,19 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 4,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1.229.518 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 45,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 13,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Jahr 2023 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. NIO gewährte am 20.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,63 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Die NIO-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.03.2025 erwartet. Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2024 -9,605 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin? BYD-Aktie: CEO behauptet, Chinas Elektroautos sind der Welt weit voraus 10.000 Euro in Tesla-Aktie, BYD-Aktie & Co. investiert: Welche E-Autobauer an der Börse 2024 am besten performten

