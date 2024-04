NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 4,61 USD nach oben.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 4,61 USD. Die NIO-Aktie legte bis auf 4,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,54 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 659.453 Stück gehandelt.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 250,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 USD. Dieser Wert wurde am 03.04.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 5,31 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 05.03.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,81 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -3,07 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17.103,18 CNY gegenüber 16.063,50 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte NIO am 29.05.2024 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -8,243 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

