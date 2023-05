NIO Aktie News: Anleger greifen bei NIO am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel NIO 7,02 EUR

Im Tradegate-Handel gewannen die NIO-Papiere um 11:58 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 7,10 EUR zu. Bei 6,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.279 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,48 EUR) erklomm das Papier am 28.06.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Am 02.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 4,04 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.03.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -1,07 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.063,50 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

Die NIO-Bilanz für Q1 2023 wird am 31.05.2023 erwartet.

2023 dürfte NIO einen Verlust von -7,189 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

