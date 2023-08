NIO Aktie News: NIO am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 14,34 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 14,34 EUR zu. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 14,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,24 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.740 Stück gehandelt.

Am 16.09.2022 erreichte der Anteilsschein mit 22,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 57,88 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 6,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 54,50 Prozent Luft nach unten.

Am 09.06.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,51 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.676,47 CNY im Vergleich zu 9.910,59 CNY im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 26.09.2023 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -8,893 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

