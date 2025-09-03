DAX23.769 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.462 +0,4%Nas21.578 +0,4%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1637 -0,2%Öl67,03 -0,5%Gold3.543 -0,5%
Blick auf Aktienkurs

NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

04.09.25 16:10 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,2 Prozent auf 5,99 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 5,99 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 5,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 2.515.763 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,64 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,55 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,03 USD am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 02.09.2025. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 90,65 Prozent auf 2,63 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 09.09.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --7,334 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie im Plus: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste - Umsatz unter den Erwartungen

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIO-Aktie steigt nach Vorstellung des neuen ES8 - Anleger warten auf Q2-Zahlen

mehr Analysen