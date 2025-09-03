NIO Aktie News: NIO am Abend mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 6,14 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 6,14 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 5,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,07 USD. Bisher wurden via New York 8.188.192 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 7,64 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 24,53 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 3,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 50,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

NIO ließ sich am 02.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,32 USD gegenüber -0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 90,65 Prozent auf 2,63 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von NIO rechnen Experten am 09.09.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,334 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie im Plus: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste - Umsatz unter den Erwartungen

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NIO-Aktie steigt nach Vorstellung des neuen ES8 - Anleger warten auf Q2-Zahlen