NIO Aktie News: NIO verliert am Freitagmittag

Die Aktie von NIO gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 7,51 EUR.

Der NIO-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:58 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 7,51 EUR. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 7,46 EUR ein. Bei 7,59 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 44.832 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 94,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.11.2023 bei 6,42 EUR. Mit Abgaben von 14,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 05.12.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -2,11 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 19.066,55 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.002,10 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -10,744 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

