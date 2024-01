NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 8,22 USD.

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 8,22 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 8,12 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,15 USD. Zuletzt wechselten 774.617 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Gewinne von 96,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,00 USD fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 17,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.12.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -2,11 CNY in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.066,55 CNY im Vergleich zu 13.002,10 CNY im Vorjahresquartal.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -10,744 CNY je NIO-Aktie.

Stellantis ahmt Tesla-Rivale NIO nach und plant das Aufladen seiner Elektroautos mittels Batteriewechsel - die Gründe

NIO-Aktie an der NYSE trotzdem deutlich fester: NIO vergrößert Verlust

Ausblick: NIO gewährt Anlegern Blick in die Bücher