NIO Aktie News: NIO am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von NIO. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,95 EUR zu.

Um 12:01 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 4,95 EUR. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 5,07 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,01 EUR. Bisher wurden via Tradegate 103.729 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 194,55 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 4,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2024). Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 4,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

NIO ließ sich am 05.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,28 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.066,55 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 16.063,50 CNY eingefahren.

Die NIO-Bilanz für Q1 2024 wird am 29.05.2024 erwartet. Am 11.03.2025 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -10,566 CNY einfahren.

