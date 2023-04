NIO Aktie News: NIO am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NIO 8,48 EUR

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 8,48 EUR zu. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 8,61 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 20.927 NIO-Aktien.

Am 28.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,48 EUR an. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 63,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 7,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,30 Prozent.

Am 01.03.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -3,07 CNY. Ein Jahr zuvor waren -1,07 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 62,25 Prozent auf 16.063,50 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte NIO am 31.05.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --7,189 CNY je NIO-Aktie.

