NIO Aktie News: NIO am Mittag in Grün

Die NIO-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:54 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 7,39 EUR. Die NIO-Aktie legte bis auf 7,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 7,50 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 14.382 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 23,48 EUR markierte der Titel am 28.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,69 EUR. Dieser Wert wurde am 02.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 10,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.03.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.063,50 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 9.900,74 CNY eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte NIO am 31.05.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,189 CNY je NIO-Aktie stehen.

