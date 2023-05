NIO Aktie News: NIO steigt am Freitagvormittag stark

Aktien in diesem Artikel NIO 7,26 EUR

Um 22:15 Uhr sprang die NIO-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 8,05 USD zu. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,12 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,82 USD. Bisher wurden heute 72.008 NIO-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 24,29 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 66,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 7,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 9,60 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.03.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,07 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.063,50 CNY im Vergleich zu 9.900,74 CNY im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 31.05.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -7,189 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

