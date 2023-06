NIO Aktie News: NIO am Montagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel NIO 7,15 EUR

Um 11:58 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 7,06 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 7,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,05 EUR. Bisher wurden via Tradegate 21.308 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,48 EUR markierte der Titel am 28.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 232,58 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (6,53 EUR). Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 7,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 01.03.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,07 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.063,50 CNY im Vergleich zu 9.900,74 CNY im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.06.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -7,051 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

