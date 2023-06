NIO Aktie News: NIO gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel NIO 7,31 EUR

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 7,72 USD zu. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,76 USD an. Bei 7,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.139.078 NIO-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,43 USD erreichte der Titel am 28.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 216,45 Prozent. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,00 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 10,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.03.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,07 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,07 CNY erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.063,50 CNY umgesetzt, gegenüber 9.900,74 CNY im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.06.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,051 CNY je Aktie ausweisen dürften.

