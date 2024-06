NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 5,20 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,20 USD ab. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 5,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,33 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.215.759 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 211,26 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,61 USD ab. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 43,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2023 mit 0,000 CNY beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.03.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,49 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,26 Mrd. CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,37 Mrd. CNY ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte NIO am 06.06.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2024 -8,571 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Tesla-Rivalen geben in China Gas: BYD, NIO, Xpeng & Co. legen mit teils neuen Rekorden vor

NVIDIA-CEO lobt Tesla für Vorreiterrolle bei Full-Self-Driving

NIO-Aktie in Hongkong mit Kurssprung: Absatz im Mai wohl auf neuem Rekordhoch