NIO Aktie News: NIO am Dienstagmittag kaum verändert

Die NIO-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 05.07.2022 12:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,60 EUR. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,98 EUR an. Die NIO-Aktie sank bis auf 20,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,50 EUR. Bisher wurden heute 8.205 NIO-Aktien gehandelt.

Am 07.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,98 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 53,16 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 80,70 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 09.06.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,79 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 9.910,59 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 7.982,33 CNY umsetzen können.

Die NIO-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.09.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -4,148 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

