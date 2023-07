Aktienkurs aktuell

NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag ohne große Veränderung

05.07.23 16:09 Uhr

Die Aktie von NIO hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der NIO-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 10,02 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der NIO-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 10,02 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 10,03 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 9,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,01 USD. Zuletzt wechselten 1.213.404 NIO-Aktien den Besitzer. Bei 23,27 USD erreichte der Titel am 09.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 56,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,14 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. NIO gewährte am 09.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,51 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,73 Prozent auf 10.676,47 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.910,59 CNY in den Büchern gestanden. NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.09.2023 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -8,876 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Tesla-Konkurrent BYD kann Auslieferungen um mehr als 90 Prozent steigern - Poleposition in China gesichert NIO-Aktie, Xpeng-Aktie und Li Auto-Aktie mit Kurssprung: Chinesische Tesla-Rivalen legen bei Auslieferungen zu - Rivian-Aktie ebenfalls stark Frisches Geld aus Abu Dhabi: Was Tesla-Konkurrent NIO mit der Kapitalspritze plant

