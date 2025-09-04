NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 6,04 USD.
Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 6,04 USD nach. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 5,99 USD ein. Bei 6,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.772.293 NIO-Aktien.
Bei einem Wert von 7,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 21,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.
NIO ließ sich am 02.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,63 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 90,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von NIO.
In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,299 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
