NIO Aktie News: NIO am Freitagabend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,4 Prozent auf 5,99 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 5,99 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 5,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 6.120.278 Stück.
Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 21,66 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.
Am 02.09.2025 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 2,63 Mrd. USD gegenüber 1,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 09.09.2026.
Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2025 -7,299 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.
