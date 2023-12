NIO Aktie News: NIO gewinnt am Mittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 6,96 EUR.

Die NIO-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 6,96 EUR. Bei 7,08 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 6,69 EUR. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 162.080 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,58 EUR erreichte der Titel am 04.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,48 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.11.2023 (6,42 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 7,83 Prozent Luft nach unten.

Am 29.08.2023 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -2,11 CNY vermeldet. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 8.771,70 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden waren, um 32,54 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -11,029 CNY je NIO-Aktie stehen.

