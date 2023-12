NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Vormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von NIO. Die NIO-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 7,33 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 7,33 USD. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 7,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 7,16 USD. Zuletzt wechselten 77.974 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2023 (7,01 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 4,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 29.08.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -2,11 CNY vermeldet. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY – das entspricht einem Abschlag von 32,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte NIO am 21.03.2024 vorlegen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -11,029 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

