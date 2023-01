NIO Aktie News: NIO am Freitagmittag im Keller

Aktien in diesem Artikel NIO 9,58 EUR

-8,72% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 8,7 Prozent auf 9,58 EUR. Die NIO-Aktie sank bis auf 9,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,67 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5.461 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 13.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 65,56 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,60 EUR ab. Mit Abgaben von 11,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.805,30 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.002,10 CNY ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von NIO wird am 23.03.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,585 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Neue Börsenkonkurrenz für Tesla, NIO & Co: Geely-Tochter Zeekr vor IPO

Deutsche Bank sieht kurzfristig Chancen bei gebeutelter NIO-Aktie

NIO-Aktie: Tesla-Konkurrent NIO startet nun auch Kaufoption in Deutschland - so viel kosten die E-Autos