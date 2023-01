NIO Aktie News: NIO fällt am Vormittag tief

Aktien in diesem Artikel NIO 9,73 EUR

-7,25% Charts

News

Analysen

Das Papier von NIO befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 7,5 Prozent auf 9,71 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 9,67 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 9,67 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.575 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 12,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 10.11.2022 vor. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 CNY je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.002,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,585 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Neue Börsenkonkurrenz für Tesla, NIO & Co: Geely-Tochter Zeekr vor IPO

Deutsche Bank sieht kurzfristig Chancen bei gebeutelter NIO-Aktie

NIO-Aktie: Tesla-Konkurrent NIO startet nun auch Kaufoption in Deutschland - so viel kosten die E-Autos

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com