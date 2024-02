NIO Aktie News: NIO steigt am Nachmittag stark

So bewegt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 6,4 Prozent auf 5,73 USD.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 6,4 Prozent im Plus bei 5,73 USD. Die NIO-Aktie legte bis auf 5,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 5,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 2.099.091 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 16,17 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 182,45 Prozent zulegen. Am 05.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,30 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 7,42 Prozent wieder erreichen.

Am 05.12.2023 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -2,11 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent auf 19.066,55 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -1,700 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie an der NYSE dennoch niedriger: NIO-Absatz springt im Januar an

Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren

VW-Partner Xpeng sieht neuestes Elektrofahrzeug als "Game Changer" für die Branche