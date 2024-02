NIO Aktie News: NIO verzeichnet am Vormittag Verluste

NIO im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 5,38 USD.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 3,2 Prozent auf 5,38 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,31 USD aus. Bei 5,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via AMEX 159.537 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 200,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,31 USD. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 1,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 05.12.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.066,55 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 13.002,10 CNY eingefahren.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -1,700 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie an der NYSE dennoch niedriger: NIO-Absatz springt im Januar an

Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren

VW-Partner Xpeng sieht neuestes Elektrofahrzeug als "Game Changer" für die Branche